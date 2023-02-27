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27 февраля, 07:11

Госпитализированный белгородский губернатор сообщил, что врачи пока не пускают его домой

Губернатор Гладков сообщил, что врачи не отпускают его из больницы, несмотря на улучшение

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о своём состоянии. Он отметил, что, несмотря на улучшения, врачи пока отказываются его выписывать и отправлять домой.

"Мне намного лучше, но врачи ещё пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

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Напомним, пару дней назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал в больницу с пищевым отравлением. Он сам рассказал о госпитализации, отметив, что уже скоро его отпустят, ведь болеть некогда из-за большого объёма работы.

Обложка ©

ТАСС / Антон Вергун

Николь Вербер
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