Госпитализированный белгородский губернатор сообщил, что врачи пока не пускают его домой
Губернатор Гладков сообщил, что врачи не отпускают его из больницы, несмотря на улучшение
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о своём состоянии. Он отметил, что, несмотря на улучшения, врачи пока отказываются его выписывать и отправлять домой.
"Мне намного лучше, но врачи ещё пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Напомним, пару дней назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал в больницу с пищевым отравлением. Он сам рассказал о госпитализации, отметив, что уже скоро его отпустят, ведь болеть некогда из-за большого объёма работы.
ТАСС / Антон Вергун