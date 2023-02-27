Госпитализированный белгородский губернатор сообщил, что врачи пока не пускают его домой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о своём состоянии. Он отметил, что, несмотря на улучшения, врачи пока отказываются его выписывать и отправлять домой.

"Мне намного лучше, но врачи ещё пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить", — написал Гладков в своём телеграм-канале.