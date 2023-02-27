Воздушная тревога сработала во всех регионах Украины
По всей Украине объявлена воздушная тревога, об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.
Сирена сработала около 8:25 (по Москве) одновременно во всех регионах страны, в том числе в Киевском. Ни о каких разрушениях украинская сторона не сообщала, также не было официальных комментариев властей.
Ранее сообщалось, что 4 февраля Одесса и часть её пригорода оказались обесточены из-за аварии на подстанции "Укрэнерго", специалистам пришлось долгое время устранять последствия.
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