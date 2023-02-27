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27 февраля, 07:15

Воздушная тревога сработала во всех регионах Украины

По всей Украине объявлена воздушная тревога, об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.

Сирена сработала около 8:25 (по Москве) одновременно во всех регионах страны, в том числе в Киевском. Ни о каких разрушениях украинская сторона не сообщала, также не было официальных комментариев властей.

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Ранее сообщалось, что 4 февраля Одесса и часть её пригорода оказались обесточены из-за аварии на подстанции "Укрэнерго", специалистам пришлось долгое время устранять последствия.

Обложка ©

Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket

Татьяна Миссуми
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