Наступление ВСУ на Южном направлении может привести к решающей битве спецоперации. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Если режим [президента Украины Владимира] Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков, и эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму", — приводит его слова РИА "Новости".

Рогов отметил, что инициатором атаки является Запад. Причём такое решение продавливается даже несмотря на то, что наступление может стать фатальным, ведь Российская армия готова встать на защиту территорий.

"Эти планы хорошо известны нашей стороне, и наши военные готовы защитить границы России от готовящейся агрессии", — подчеркнул он.