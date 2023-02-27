Умер политолог Глеб Павловский

Российский политолог, основатель Фонда эффективной политики Глеб Павловский скончался сегодня ночью на 72-м году жизни. Об этом сообщил бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* со ссылкой на политтехнолога и публициста Марата Гельмана.

В конце прошлого года стало известно, что у Павловского обнаружен рак и он перенёс инсульт. Точная причина смерти не называется.

Глеб Павловский — советский диссидент, политтехнолог, участвовал в проведении нескольких избирательных кампаний. Некоторое время он являлся советником Администрации Президента России. С 2012 года выступал на стороне политической оппозиции.

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет из жизни ушёл заслуженный артист РСФСР, советский и российский актёр театра и кино Борис Чунаев. Он известен как яркий талантливый исполнитель ролей в легендарных спектаклях Марка Захарова и других.