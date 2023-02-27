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27 февраля, 07:49

В Крыму после слов Джейка Салливана призвали пересмотреть статус Аляски

Крымский политик Гемпель призвал пересмотреть статус Аляски

Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил пересмотреть статус Аляски в ответ на желание США обсудить принадлежность Крыма России в будущем.

"Подобные заявления — это практически прямое желание со стороны США отторгнуть часть суверенной территории Российской Федерации. Россия никому не позволит кому-то пересматривать статус Крыма. Этот вопрос закрыт и не подлежит обсуждению. А вот статус Аляски стоило бы пересмотреть и разобраться во всех юридических тонкостях, кому она принадлежит по праву, и снова вернуть в состав России", — уточнил он в беседе с РИА "Новости".

Гемпель предупредил, что каждый агрессор, решивший силовым методом отторгнуть часть российской территории, получит адекватный ответ.

"Территориями не торгуем": В Госдуме дали совет США насчёт статуса Крыма

"Территориями не торгуем": В Госдуме дали совет США насчёт статуса Крыма

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос претензий Украины на Крым может быть поднят в будущем. А сейчас Киеву нужно сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимущества на поле боя.

Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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