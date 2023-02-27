В Крыму после слов Джейка Салливана призвали пересмотреть статус Аляски

"Подобные заявления — это практически прямое желание со стороны США отторгнуть часть суверенной территории Российской Федерации. Россия никому не позволит кому-то пересматривать статус Крыма. Этот вопрос закрыт и не подлежит обсуждению. А вот статус Аляски стоило бы пересмотреть и разобраться во всех юридических тонкостях, кому она принадлежит по праву, и снова вернуть в состав России", — уточнил он в беседе с РИА "Новости".