В Крыму после слов Джейка Салливана призвали пересмотреть статус Аляски
Крымский политик Гемпель призвал пересмотреть статус Аляски
Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил пересмотреть статус Аляски в ответ на желание США обсудить принадлежность Крыма России в будущем.
"Подобные заявления — это практически прямое желание со стороны США отторгнуть часть суверенной территории Российской Федерации. Россия никому не позволит кому-то пересматривать статус Крыма. Этот вопрос закрыт и не подлежит обсуждению. А вот статус Аляски стоило бы пересмотреть и разобраться во всех юридических тонкостях, кому она принадлежит по праву, и снова вернуть в состав России", — уточнил он в беседе с РИА "Новости".
Гемпель предупредил, что каждый агрессор, решивший силовым методом отторгнуть часть российской территории, получит адекватный ответ.
Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос претензий Украины на Крым может быть поднят в будущем. А сейчас Киеву нужно сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимущества на поле боя.
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