На хористку Мариинки прямо во время спектакля упали декорации
На артистку Мариинского театра Елену Тарасову упали декорации во время спектакля
На артистку Мариинского театра Елену Тарасову упали декорации во время вечернего спектакля. Как сообщила Лайфу пресс-служба учреждения, женщина получила ушиб головы.
Известно, что всё случилось во время вечернего спектакля. Специалисты меняли декорации, после чего один из элементов упал на голову хористки Тарасовой. Её немедленно доставили в больницу, где провели ряд исследований.
Сейчас артистка находится дома. В беседе с Лайфом она сообщила, что чувствует себя хорошо. Детали происшествия выясняются.
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Ранее Лайф писал, что мемориальная гримёрка советской и российской актрисы Инны Чуриковой открылась в театре "Ленком Марка Захарова". По словам директора культурного учреждения Марка Варшавера, в комнате всё осталось так же, как было при жизни артистки, добавили лишь её портрет.
ТАСС / Александр Демьянчук