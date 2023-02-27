На хористку Мариинки прямо во время спектакля упали декорации

На артистку Мариинского театра Елену Тарасову упали декорации во время вечернего спектакля. Как сообщила Лайфу пресс-служба учреждения, женщина получила ушиб головы.

Известно, что всё случилось во время вечернего спектакля. Специалисты меняли декорации, после чего один из элементов упал на голову хористки Тарасовой. Её немедленно доставили в больницу, где провели ряд исследований.

Сейчас артистка находится дома. В беседе с Лайфом она сообщила, что чувствует себя хорошо. Детали происшествия выясняются.