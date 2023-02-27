На чём сэкономить при покупке кухни, а на что — лучше расщедриться: 4 совета

Чтобы сэкономить при покупке кухни, необходимо следовать трём правилам: выбирать более простые варианты планировки, исходить из финансовых возможностей при подборе материалов и хорошо подумать над техническим наполнением. Об этом Лайфу рассказала руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr.Doors Вероника Антелава.

Планировка

Форма кухни существенно сказывается на её стоимости. Даже при наличии дополнительного метража стоит подойти к заказу с холодным рассудком. Угловые гарнитуры, П-образные, островные модели более эстетичны и эргономичны, однако по соотношению с линейной кухней выходят намного дороже из-за более сложного процесса изготовления. Также стоит сделать выбор в пользу распашных фасадов, которые значительно дешевле откидных. При этом на первое время вообще можно отказаться от заказа верхних шкафов. Это существенно сэкономит бюджет и позволит изучить свои привычки на кухне.

Линейные кухни выйдут намного дешевле, чем угловые гарнитуры, П-образные, островные модели. Фото © Freepik

Материалы

При выборе материалов кухонного гарнитура лучше исходить из финансовых возможностей, но с оглядкой. Профессиональный дизайнер в любом салоне сможет разработать модель кухни, после чего нужно отталкиваться от возможностей, обсуждать варианты исполнения. Например, альтернативой столешнице из камня станет акрил, а фасады из МДФ (древесно-волокнистая плита средней плотности) можно заменить изделиями из производных ДСП.

Не стоит брать большой холодильник с огромной морозильной камерой, если ею почти не будут пользоваться. Фото © Freepik

Техническое наполнение

Перед заказом техники на кухню стоит оценить свои привычки и потребности. Например, на первое время можно отказаться от покупки духового шкафа, если не планируете запекать блюда на постоянной основе. Если привыкли перекусывать на бегу, достаточно заказать микроволновку. То, от чего точно нельзя отказываться на кухне, — холодильник и варочная поверхность, однако и тут можно подумать об экономии. Например, необязательно заказывать крупногабаритный холодильник с большим отделением морозилки, если вы не сторонник замороженных продуктов. На первое время можно обойтись и компактными моделями.

При выборе варочной панели стоит подумать, точно ли необходима поверхность с четырьмя конфорками. Можно обратить внимание на модель с тремя или двумя конфорками, если готовите не так часто. Также можно сэкономить и на вытяжке. Для этого стоит отдать предпочтение купольной, а не встроенной версии.

А вот на фурнитуру собеседница Лайфа настоятельно рекомендует раскошелиться. Крепёж, доводчики, петли, ручки должны служить верой и правдой долгие годы. Чтобы они сохраняли полный функционал и внешний вид кухонного гарнитура как можно дольше, на них лучше даже не пытаться экономить.