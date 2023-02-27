Пульмонолог рассказал, о каких неочевидных проблемах может предупреждать кашель

Заболевания дыхательных путей являются одной из самых популярных причин кашля. Как объяснил в интервью "Радио Sputnik" заслуженный врач России, терапевт, пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко, существуют и другие факторы, которые вызывают его.

1. Инфекция верхних или нижних дыхательных путей Фото © Unsplash

"Чаще всего причиной раздражения является инфекция верхних или нижних дыхательных путей. Пациенты при этом могут жаловаться на першение в горле, на осиплость в голосе. Кашель может сопровождаться одышкой, затруднённым выдохом, что говорит об отёчности по ходу трахеи и бронхов", — объяснил он.

2. Курение Фото © Unsplash

Не менее популярной причиной возникновения кашля является курение. По словам медика, у курильщиков этот недуг возникает спустя пять лет "никотинового" стажа. Когда они просыпаются утром, как правило, сталкиваются с отхаркиванием, что принято называть туалетом бронхов курильщика. Доктор пояснил, что в итоге со временем у человека появляется хронический бронхит, а спустя время — обструктивная болезнь лёгких.

3. Кашель, вызванный приёмом лекарств Фото © Unsplash

Кашель легко могут вызвать и лекарства, в частности ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Как правило, их выписывают страдающим гипертонией пациентам. Обычно кашель начинается ночью, и его практически невозможно купировать. Чтобы избавиться от кашля, нужно отменить приём этих таблеток.

4. Сердечно-сосудистые заболевания Фото © Unsplash

"При хронической сердечной недостаточности возникает кашель. Если лёгочный кашель затрудняет выдох, то здесь пациенты отмечают затруднение вдоха. Кашель у больных с хронической сердечной недостаточностью может быть предвестником более тяжёлых осложнений — отёка лёгких и сердечной астмы", — добавил доктор.

Вне зависимости от природы кашля принимать самостоятельно препараты для его лечения не стоит. Чтобы установить точную причину недуга, нужно обратиться к врачу, который и назначит соответствующее лечение, заключил медик.