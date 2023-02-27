Пригожин: Почти у половины убитых бойцов ВСУ находят наркотики
Почти у половины убитых бойцов ВСУ находят запрещённые препараты. Об этом рассказал основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Почти 50% убитых бойцов ВСУ имеют при себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее", — приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
По словам Пригожина, подобные средства широко распространены в украинской армии, поскольку помогают снизить болевые пороги, повысить активность и уменьшить степень страха. Бизнесмен также рассказал, что в плен к ЧВК "Вагнер" попал украинский военный, который раскрыл детали об экспериментах зарубежных кураторов ВСУ. По словам бойца, опыты по медикаментозному воздействию для снижения боли давно ставятся над украинскими солдатами.
Как писал Лайф, ещё осенью прошлого года стало известно, что наиболее популярным у украинских военных наркотиком является амфетамин.
Getty Images / Spencer Platt