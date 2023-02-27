Пригожин: Почти у половины убитых бойцов ВСУ находят наркотики

Почти у половины убитых бойцов ВСУ находят запрещённые препараты. Об этом рассказал основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Почти 50% убитых бойцов ВСУ имеют при себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее", — приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

По словам Пригожина, подобные средства широко распространены в украинской армии, поскольку помогают снизить болевые пороги, повысить активность и уменьшить степень страха. Бизнесмен также рассказал, что в плен к ЧВК "Вагнер" попал украинский военный, который раскрыл детали об экспериментах зарубежных кураторов ВСУ. По словам бойца, опыты по медикаментозному воздействию для снижения боли давно ставятся над украинскими солдатами.