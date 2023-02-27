Правительство утвердило план мероприятий Года педагога и наставника

Правительство России утвердило план мероприятий Года педагога и наставника, который проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Преподаватели школ, вузов, наставники и тренеры смогут принять участие в большом количестве мероприятий: встречах и форумах, выставочных и культурно-просветительных проектах, олимпиадах и специальных конкурсах, научных конференциях", — говорится в телеграм-канале правительства.

Так, в марте на базе МГУ начнётся всероссийская олимпиада учителей "Педагог — это призвание", которая продлится до октября, а в апреле состоится всероссийский форум молодых учителей "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство". Одним из значимых событий плана станет Большая учительская неделя. В сентябре – октябре 2023 года будут подведены итоги всероссийских конкурсов "Учитель года России", "Воспитатель года России", "Директор года России", "Первый учитель" и других. Кроме того, в рамках недели пройдут съезд учителей сельских школ и собрание Всероссийского экспертного педагогического совета.

Ещё один раздел плана посвящён 200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. Состоится 16 мероприятий, связанных с изучением общественного и научного наследия великого русского педагога и популяризацией его идей среди нынешнего поколения учителей и наставников. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославской и Тульской областях пройдёт акция "Аллея К.Д. Ушинского", которую организуют педуниверситеты регионов.