"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 09:06

Правительство утвердило план мероприятий Года педагога и наставника

Правительство России утвердило план мероприятий Года педагога и наставника, который проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Преподаватели школ, вузов, наставники и тренеры смогут принять участие в большом количестве мероприятий: встречах и форумах, выставочных и культурно-просветительных проектах, олимпиадах и специальных конкурсах, научных конференциях", — говорится в телеграм-канале правительства.

Так, в марте на базе МГУ начнётся всероссийская олимпиада учителей "Педагог — это призвание", которая продлится до октября, а в апреле состоится всероссийский форум молодых учителей "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство". Одним из значимых событий плана станет Большая учительская неделя. В сентябре – октябре 2023 года будут подведены итоги всероссийских конкурсов "Учитель года России", "Воспитатель года России", "Директор года России", "Первый учитель" и других. Кроме того, в рамках недели пройдут съезд учителей сельских школ и собрание Всероссийского экспертного педагогического совета.

Кириенко призвал при отказе от Болонской системы вернуться к лучшим традициям образования

Кириенко призвал при отказе от Болонской системы вернуться к лучшим традициям образования

Ещё один раздел плана посвящён 200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. Состоится 16 мероприятий, связанных с изучением общественного и научного наследия великого русского педагога и популяризацией его идей среди нынешнего поколения учителей и наставников. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославской и Тульской областях пройдёт акция "Аллея К.Д. Ушинского", которую организуют педуниверситеты регионов.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что санкции не влияют на развитие системы образования в России. Также, по его словам, западные ограничения не оказывают воздействия на развитие тесных контактов со странами, стремящимися к взаимоуважению и обмену опытом в системе образования.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Никита Никонов
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Образование
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров