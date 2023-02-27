Россия отстаивает в Донбассе право на свободное будущее, заявил Нарышкин

Право России на свободное и достойное будущее сегодня отстаивается в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Как заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, именно там пишется новейшая история нашей страны.

В ходе выставки "Донбасс — Россия: история и современность", приуроченной к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, Нарышкин заявил, что сейчас на землях Донбасса российские военные отстаивают Отечество, "как и 80 лет назад наши отцы, деды и прадеды бились за каждый метр нашей земли, русской земли Донбасса".

"Именно там, в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, сегодня пишется новейшая история России, отстаивается право нашей страны, нашего народа на свободное и достойное будущее", — сказал он.