Поможет похудеть и восстановит волосы: Названы полезные свойства кокосового масла

Кокосовое масло ещё с древнейших времён славится своими питательными и целебными свойствами. Как известно, оно помогает при сухости кожи, ожогах и трещинках, но, как выяснилось, это далеко не полный список достоинств ароматного "лекарства". Как сказано в статье Al Mayadeen, оно также поможет похудеть, улучшит здоровье зубов и снизит риск возникновения болезни Альцгеймера.

Известно, что ранее кокосовое масло регулярно употребляли в пищу. И это не случайно. Так, в материале указано, что оно содержит триглицериды, которые, попадая в печень, становятся источником энергии. Именно по этой причине кокосовое масло употребляют некоторые спортсмены в качестве добавки. К тому же оно обладает и противомикробными свойствами. Указано, что масло легко расправится с такими бактериями, как Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus mutans и Helicobacter pylori.

Также масло можно смело использовать для полоскания рта. Кроме всего прочего, оно предотвращает гингивит и кариес, а также уменьшает образование зубного налёта. Есть предположение, что масло способно остановить развитие болезни Альцгеймера на ранней стадии, но пока это утверждение требует дополнительного изучения.

Но тот факт, что кокосовое масло помогает поддерживать здоровье волос, не нуждается в дополнительном анализе. Его волшебные свойства оценили миллионы женщин, ведь, согласно данным, оно предотвращает потерю белка из волос, предотвращает их повреждение и способствует росту.