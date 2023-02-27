Давление, отёки, камни: Врач предупредила о последствиях пристрастия к солёной пище

Пристрастие к исключительно солёной пище может обернуться весьма печальными последствиями для организма. Как рассказала врач-кардиолог клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Айша Ибрагимова, кроме прочего, соль ещё и увеличивает аппетит.

В беседе с Лайфом она пояснила, что приём соли в большом количестве приводит к повышению систолического артериального давления на 6 мм. рт. ст. у пациентов с артериальной гипертензией и на 2 мм. рт. ст. — у лиц с нормальным давлением. Кроме того, солёная пища повышает аппетит, что способствует пассивному поступлению пищевых жиров и может приводить к ожирению и повышению холестерина.

Солёная пища также ведёт к задержке жидкости в организме и появлению отёков, продолжила врач. Вместе с этим избыток соли увеличивает выведение кальция из организма через почки, что повышает риск образования камней.

"Уменьшение потребления соли может быть достигнуто за счёт выбора пищевых продуктов и блюд при формировании рациона, например благодаря сокращению потребления переработанных пищевых продуктов, готовых блюд и полуфабрикатов. Также рекомендовано недосаливать пищу при её приготовлении и в процессе еды", — резюмировала собеседница Лайфа.