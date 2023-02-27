Пушилин заявил о тысячах украинских военнопленных в ДНР

Число украинских военных, находящихся в плену в Донецкой Народной Республике, исчисляется тысячами. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

Пленные из Полтавы рассказали, как командиры отправили их на верную смерть

Пленные из Полтавы рассказали, как командиры отправили их на верную смерть

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил кураторов Киева в расстреле украинскими военными российских пленных. Комментируя появление шокирующего видео казни военнослужащих РФ, дипломат подчеркнул, что ответственность за преступление в значительной мере лежит на совести Запада, создавшего киевский нацистский режим.