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27 февраля, 09:48

Пушилин заявил о тысячах украинских военнопленных в ДНР

Число украинских военных, находящихся в плену в Донецкой Народной Республике, исчисляется тысячами. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

"Эта цифра исчисляется тысячами", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил кураторов Киева в расстреле украинскими военными российских пленных. Комментируя появление шокирующего видео казни военнослужащих РФ, дипломат подчеркнул, что ответственность за преступление в значительной мере лежит на совести Запада, создавшего киевский нацистский режим.

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Getty Images / Edgar Gutiérrez

Никита Никонов
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