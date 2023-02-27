Пушилин заявил о тысячах украинских военнопленных в ДНР
Число украинских военных, находящихся в плену в Донецкой Народной Республике, исчисляется тысячами. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.
"Эта цифра исчисляется тысячами", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил кураторов Киева в расстреле украинскими военными российских пленных. Комментируя появление шокирующего видео казни военнослужащих РФ, дипломат подчеркнул, что ответственность за преступление в значительной мере лежит на совести Запада, создавшего киевский нацистский режим.
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