СМИ узнали, что погибшая на масленичном конкурсе россиянка не давилась блином
РИА "Новости": Погибшая во время празднования Масленицы омичка не давилась блином
Жительница Омской области погибла во время празднования Масленицы в санатории не из-за того, что подавилась блинами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Было проведено вскрытие погибшей женщины. Асфиксию ей не ставят. Никаких признаков того, что смерть наступила из-за того, что она подавилась блином, нет", — говорится в сообщении.
По словам источника агентства, пока нет информации, что послужило причиной смерти женщины. Он добавил, что будет проводиться гистология, результаты которой станут известны позже.
Как сообщал Лайф, трагедия произошла в санатории "Коммунальник" в Омской области. 38-летняя женщина скончалась на конкурсе поедания блинов. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.
ТАСС / Егор Алеев