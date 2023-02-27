СМИ узнали, что погибшая на масленичном конкурсе россиянка не давилась блином

Жительница Омской области погибла во время празднования Масленицы в санатории не из-за того, что подавилась блинами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Было проведено вскрытие погибшей женщины. Асфиксию ей не ставят. Никаких признаков того, что смерть наступила из-за того, что она подавилась блином, нет", — говорится в сообщении.

По словам источника агентства, пока нет информации, что послужило причиной смерти женщины. Он добавил, что будет проводиться гистология, результаты которой станут известны позже.