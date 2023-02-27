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27 февраля, 10:27

СМИ узнали, что погибшая на масленичном конкурсе россиянка не давилась блином

РИА "Новости": Погибшая во время празднования Масленицы омичка не давилась блином

Жительница Омской области погибла во время празднования Масленицы в санатории не из-за того, что подавилась блинами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Было проведено вскрытие погибшей женщины. Асфиксию ей не ставят. Никаких признаков того, что смерть наступила из-за того, что она подавилась блином, нет", — говорится в сообщении.

По словам источника агентства, пока нет информации, что послужило причиной смерти женщины. Он добавил, что будет проводиться гистология, результаты которой станут известны позже.

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Как сообщал Лайф, трагедия произошла в санатории "Коммунальник" в Омской области. 38-летняя женщина скончалась на конкурсе поедания блинов. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Никита Никонов
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