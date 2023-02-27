"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 10:07

Песков заявил, что Москва не видит предпосылок для мирного разрешения ситуации на Украине

На данный момент Россия не видит предпосылок для мирного разрешения ситуации на Украине. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ещё раз повторяем, что в настоящий момент не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока специальная военная операция продолжается и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены", — пояснил официальный представитель Кремля.

Боец СВО уверен, что сейчас не время для переговоров с Украиной

Боец СВО уверен, что сейчас не время для переговоров с Украиной

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что переговоры о прекращении конфликта надо вести не с Украиной, а с США. Он добавил, что Москва готова к поиску серьёзного и долгосрочного дипломатического решения этого кризиса.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров