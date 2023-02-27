Песков заявил, что Москва не видит предпосылок для мирного разрешения ситуации на Украине

На данный момент Россия не видит предпосылок для мирного разрешения ситуации на Украине. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ещё раз повторяем, что в настоящий момент не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока специальная военная операция продолжается и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены", — пояснил официальный представитель Кремля.