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Регион
Опубликовано 27 февраля 2023, 10:07

Песков заявил, что Москва не видит предпосылок для мирного разрешения ситуации на Украине

На данный момент Россия не видит предпосылок для мирного разрешения ситуации на Украине. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ещё раз повторяем, что в настоящий момент не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока специальная военная операция продолжается и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены", — пояснил официальный представитель Кремля.

Боец СВО уверен, что сейчас не время для переговоров с Украиной
Боец СВО уверен, что сейчас не время для переговоров с Украиной

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что переговоры о прекращении конфликта надо вести не с Украиной, а с США. Он добавил, что Москва готова к поиску серьёзного и долгосрочного дипломатического решения этого кризиса.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
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