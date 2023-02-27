Пушилин сообщил о попытках ВСУ контратаковать на Угледарском направлении

Украинские военнослужащие предпринимают регулярные попытки атак на Угледарском направлении. Как сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, несмотря на это, российские бойцы успешно выдерживают эти контратаки и отбивают их.

"Там [на Угледарском направлении] идёт позиционное противостояние. Противник постоянно пытается контратаковать, пытается улучшить свои позиции, отбить свои ранее потерянные позиции. Но [российские] подразделения достаточно успешно в сложных условиях выдерживают контратаки противника и при первых возможностях стараются улучшить свои позиции", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".