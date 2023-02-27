Пушилин сообщил о попытках ВСУ контратаковать на Угледарском направлении
Пушилин: ВСУ пытаются наступать в районе Угледара, но ВС РФ успешно отбивают контратаки
Украинские военнослужащие предпринимают регулярные попытки атак на Угледарском направлении. Как сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, несмотря на это, российские бойцы успешно выдерживают эти контратаки и отбивают их.
"Там [на Угледарском направлении] идёт позиционное противостояние. Противник постоянно пытается контратаковать, пытается улучшить свои позиции, отбить свои ранее потерянные позиции. Но [российские] подразделения достаточно успешно в сложных условиях выдерживают контратаки противника и при первых возможностях стараются улучшить свои позиции", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Пушилин также сообщал, что у российских войск появились благоприятные условия для взятия в кольцо подразделений ВСУ в Артёмовске. Сейчас удалось выйти к Хромову и селу Богдановка, после того как ЧВК "Вагнер" освободила Ягодное и Берховку. А это создаёт "удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца", подчеркнул он.
ТАСС / Сергей Карпухин