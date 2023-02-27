В НАТО захотели послать Путину "чёткий сигнал" учениями в Польше

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин, Вашингтон и Варшава совместными учениями на территории Польши подадут президенту России Владимиру Путину "чёткий сигнал".

"НАТО отнюдь не так слабо, как ему казалось", — передаёт слова Писториуса телеканал n-tv.

По словам немецкого министра обороны, с момента начала конфликта на Украине силы альянса стали сплочённее, а совместные манёвры, утверждает Писториус, необходимы для демонстрации странам Восточной Европы и Прибалтики, что США и Германия придерживаются своих обязательств по защите НАТО.