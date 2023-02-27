В НАТО захотели послать Путину "чёткий сигнал" учениями в Польше
Министр обороны ФРГ Писториус подтвердил проведение совместных учений с США и Польшей
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин, Вашингтон и Варшава совместными учениями на территории Польши подадут президенту России Владимиру Путину "чёткий сигнал".
"НАТО отнюдь не так слабо, как ему казалось", — передаёт слова Писториуса телеканал n-tv.
По словам немецкого министра обороны, с момента начала конфликта на Украине силы альянса стали сплочённее, а совместные манёвры, утверждает Писториус, необходимы для демонстрации странам Восточной Европы и Прибалтики, что США и Германия придерживаются своих обязательств по защите НАТО.
Ранее Лайф рассказывал об акции протеста, которая прошла у авиабазы НАТО Рамштайн. В митинге участвовало около 2,5 тысячи немцев, которые потребовали закрыть военный объект. Главным девизом протеста стала фраза Ami go home ("Американец, отправляйся домой").
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