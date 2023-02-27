Путин отметил хороший темп развития Сахалинской области

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация в Сахалинской области развивается в позитивном ключе. Мнение он высказал в ходе встречи с губернатором региона Валерием Лимаренко, которая прошла сегодня по видеосвязи.

Губернатор доложил главе государства о том, какие региональные меры поддержки предусмотрены для сахалинцев – участников спецоперации, а также для их семей. Сообщил он также и о работе области в подшефном регионе Шахтёрске в ДНР. Так, власти Сахалина уже восстановили там электричество, водоснабжение и сделали скважины. Остановился Лимаренко и на некоторых областных проблемах. В частности, это аварийное жильё, сложности с качеством и доступностью медицины и отсутствие газификации и низкая транспортная доступность.

"Ситуация у вас под контролем, я согласен с вашими оценками. Она развивается в позитивном ключе, хотя проблем, конечно, достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший. Хочу вас за это поблагодарить и выразить надежду на то, что и дальше будет в таком же ключе всё развиваться", — сказал Путин и добавил, что у региона большой потенциал развития.