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27 февраля, 11:08

Путин отметил хороший темп развития Сахалинской области

Путин отметил хороший темп развития Сахалинской области в ходе встречи с губернатором региона

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация в Сахалинской области развивается в позитивном ключе. Мнение он высказал в ходе встречи с губернатором региона Валерием Лимаренко, которая прошла сегодня по видеосвязи.

Губернатор доложил главе государства о том, какие региональные меры поддержки предусмотрены для сахалинцев – участников спецоперации, а также для их семей. Сообщил он также и о работе области в подшефном регионе Шахтёрске в ДНР. Так, власти Сахалина уже восстановили там электричество, водоснабжение и сделали скважины. Остановился Лимаренко и на некоторых областных проблемах. В частности, это аварийное жильё, сложности с качеством и доступностью медицины и отсутствие газификации и низкая транспортная доступность.

"Ситуация у вас под контролем, я согласен с вашими оценками. Она развивается в позитивном ключе, хотя проблем, конечно, достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший. Хочу вас за это поблагодарить и выразить надежду на то, что и дальше будет в таком же ключе всё развиваться", — сказал Путин и добавил, что у региона большой потенциал развития.

Путин открыл по видеосвязи аэропорты в Новом Уренгое и Новосибирске

Путин открыл по видеосвязи аэропорты в Новом Уренгое и Новосибирске

В начале февраля глава государства пообщался с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Президент поручил ему решить вопрос капремонта школ области и напомнил, что всего в течение следующих четырёх лет в субъекте должно быть отремонтировано 100 из 310 общеобразовательных школ.

Обложка ©

Kremlin.ru

Оксана Попова
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