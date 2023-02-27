3 тревожных сигнала: Как распознать у подростка одну из самых опасных форм страха
Психолог Иванова выделила наиболее опасную форму страхов у подростков
Психолог, сексолог Екатерина Иванова рассказала о самой опасной форме страхов у подростков. На неё могут указывать три тревожных изменения в поведении ребёнка: появление тревожности, агрессивности и жалоб на недостаток внимания. Порой это может обернуться даже серьёзными болезнями.
Как объяснила психолог, во время полового созревания у тинейджеров увеличивается число страхов несоответствия. Они боятся изменений в своём теле, а также того, что окажутся непризнанными ровесниками и взрослыми, из-за чего появляется неуверенность, а самооценка сильно понижается.
"Подростки нуждаются в психологической защите больше других, так как в пубертатном периоде неразрешимые переживания ведут к появлению новых или усугублению уже имеющихся страхов", — объяснила Иванова РИА "ФедералПресс".
По словам психолога, самая опасная форма страха — патологические страхи, из-за которых у подростков возникают нервные тики, расстройство сна, навязчивые движения, сложности в общении с окружением, агрессия, тревожность и жалобы на недостаток внимания.
"Именно на эту форму страхов важно обратить своевременное внимание, так как она может спровоцировать возникновение довольно серьёзных психических заболеваний", — заключила Иванова.
Ранее Лайф рассказывал, как развивать концентрацию внимания у подростков. Чтобы ребёнок стал более усидчивым, можно прибегнуть к специальным методикам и упражнениям. При этом объёмные школьные задания лучше делить на одну большую задачу и несколько маленьких, отводя на каждую не более 25 минут.
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