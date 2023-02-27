3 тревожных сигнала: Как распознать у подростка одну из самых опасных форм страха

Психолог, сексолог Екатерина Иванова рассказала о самой опасной форме страхов у подростков. На неё могут указывать три тревожных изменения в поведении ребёнка: появление тревожности, агрессивности и жалоб на недостаток внимания. Порой это может обернуться даже серьёзными болезнями.

Как объяснила психолог, во время полового созревания у тинейджеров увеличивается число страхов несоответствия. Они боятся изменений в своём теле, а также того, что окажутся непризнанными ровесниками и взрослыми, из-за чего появляется неуверенность, а самооценка сильно понижается.

"Подростки нуждаются в психологической защите больше других, так как в пубертатном периоде неразрешимые переживания ведут к появлению новых или усугублению уже имеющихся страхов", — объяснила Иванова РИА "ФедералПресс".

По словам психолога, самая опасная форма страха — патологические страхи, из-за которых у подростков возникают нервные тики, расстройство сна, навязчивые движения, сложности в общении с окружением, агрессия, тревожность и жалобы на недостаток внимания.

"Именно на эту форму страхов важно обратить своевременное внимание, так как она может спровоцировать возникновение довольно серьёзных психических заболеваний", — заключила Иванова.