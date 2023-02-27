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Регион
Опубликовано 27 февраля 2023, 11:57
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Военные группировки "Центр" уничтожили 140 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли 140 солдат на Краснолиманском направлении

Бойцы российской группировки "Центр" поразили подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате чего противник потерял около 140 солдат. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар наносился оперативно-тактической авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.

"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка и Торское ДНР, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР", — сообщил Конашенков.

ВСУ потеряли 140 бойцов убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-20.

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Ранее Лайф рассказывал, что лётчики и артиллеристы российской группировки "Восток" нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Никольского и Угледара в ДНР. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате атаки в Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

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VK / Минобороны России

Оксана Попова
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