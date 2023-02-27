Военные группировки "Центр" уничтожили 140 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Бойцы российской группировки "Центр" поразили подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате чего противник потерял около 140 солдат. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар наносился оперативно-тактической авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.

"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка и Торское ДНР, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР", — сообщил Конашенков.

ВСУ потеряли 140 бойцов убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три автомобиля, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-20.