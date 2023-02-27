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Регион
Опубликовано 27 февраля 2023, 11:45
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ВС РФ за сутки уничтожили более 250 украинских военных на Донецком направлении

Российские войска за сутки уничтожили более 250 военнослужащих Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате продолжения наступательных действий подразделений Южной группировки войск, поддерживаемых ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих", — отметил он.

Также среди потерь противника два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20.

Кроме того, в районе Артёмовска, ДНР, поражён склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, а в районе Новомаркова уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

ВС России уничтожили оперативный центр спецопераций Украины "Запад"
ВС России уничтожили оперативный центр спецопераций Украины "Запад"

А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что у российских войск появились благоприятные условия для взятия в кольцо подразделений ВСУ в Артёмовске. По его словам, сейчас удалось выйти к посёлку Хромово и селу Богдановка. После того как ЧВК "Вагнер" освободил Ягодное и Берховку. А это создаёт "удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца", подчеркнул политик.

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Getty Images / Metin Aktas

Александра Вишнякова
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