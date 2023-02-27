ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 февраля 2023, 11:52
5542

ВС России уничтожили оперативный центр спецопераций Украины "Запад"

Минобороны: ВС России поразили украинский оперативный центр спецопераций "Запад" возле Хмельницкого

Российские военные поразили украинский оперативный центр спецопераций "Запад" возле Хмельницкого. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В районе города Хмельницкого поражён оперативный центр специальных операций "Запад", — говорится в сводке оборонного ведомства.

ВС РФ за сутки уничтожили более 250 украинских военных на Донецком направлении
ВС РФ за сутки уничтожили более 250 украинских военных на Донецком направлении

Ранее в Минобороны сообщили, что группировка "Восток" нанесла огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара. Украинская армия потеряла 75 солдат, танк, боевую машину пехоты и другую технику.

BannerImage

ТАСС / Владимир Гердо

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar