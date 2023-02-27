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27 февраля, 11:52

ВС России уничтожили оперативный центр спецопераций Украины "Запад"

Минобороны: ВС России поразили украинский оперативный центр спецопераций "Запад" возле Хмельницкого

Российские военные поразили украинский оперативный центр спецопераций "Запад" возле Хмельницкого. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В районе города Хмельницкого поражён оперативный центр специальных операций "Запад", — говорится в сводке оборонного ведомства.

ВС РФ за сутки уничтожили более 250 украинских военных на Донецком направлении

ВС РФ за сутки уничтожили более 250 украинских военных на Донецком направлении

Ранее в Минобороны сообщили, что группировка "Восток" нанесла огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара. Украинская армия потеряла 75 солдат, танк, боевую машину пехоты и другую технику.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Никонов
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