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27 февраля, 11:54

ВС России уничтожили до 70 украинских военных на Купянском направлении

Западная группировка войск ВС России за сутки уничтожила до 70 украинских военнослужащих на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области", сказал он.

Помимо живой силы противник потерял три боевые бронированные машины и два автомобиля.

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Также в министерстве отчитались об уничтожении более 250 украинских военных на Донецком направлении. Бойцы ВСУ потеряли в том числе два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-20.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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