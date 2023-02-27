ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 февраля 2023, 11:54

ВС России уничтожили до 70 украинских военных на Купянском направлении

Западная группировка войск ВС России за сутки уничтожила до 70 украинских военнослужащих на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области", сказал он.

Помимо живой силы противник потерял три боевые бронированные машины и два автомобиля.

В НАТО захотели послать Путину "чёткий сигнал" учениями в Польше
В НАТО захотели послать Путину "чёткий сигнал" учениями в Польше

Также в министерстве отчитались об уничтожении более 250 украинских военных на Донецком направлении. Бойцы ВСУ потеряли в том числе два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-20.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar