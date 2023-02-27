ВС России уничтожили до 70 украинских военных на Купянском направлении

Западная группировка войск ВС России за сутки уничтожила до 70 украинских военнослужащих на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области", — сказал он.

Помимо живой силы противник потерял три боевые бронированные машины и два автомобиля.