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Регион
Опубликовано 27 февраля 2023, 12:02
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ВС России нанесли комплексное огневое поражение ВСУ под Угледаром

Группировка войск "Восток" ВС России нанесла комплексное огневое поражение ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделениями группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населённых пунктов Угледар, Никольское, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Зелёный Гай Запорожской области", сказал он.

Всего за сутки на этих участках фронта противник потерял до 95 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль, три пикапа, гаубицу Д-20 и склад боеприпасов в районе Червоного Запорожской области.

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Также в министерстве отчитались об уничтожении до 70 украинских военнослужащих на Купянском направлении. Помимо живой силы противник потерял три боевые бронированные машины и два автомобиля.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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