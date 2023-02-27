ВС России нанесли комплексное огневое поражение ВСУ под Угледаром

Группировка войск "Восток" ВС России нанесла комплексное огневое поражение ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделениями группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населённых пунктов Угледар, Никольское, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Зелёный Гай Запорожской области", — сказал он.

Всего за сутки на этих участках фронта противник потерял до 95 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль, три пикапа, гаубицу Д-20 и склад боеприпасов в районе Червоного Запорожской области.