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27 февраля, 12:38

В Сыктывкаре мужчина избил оленя за отказ везти упряжку и нарвался на гнев горожан

В Сыктывкаре на праздновании Масленицы мужчина избил уставшего везти упряжку оленя

В Сыктывкаре во время празднования Масленицы мужчина избил оленя, который отказался везти упряжку. Видео, опубликованное агентством БНК, сильно возмутило горожан.

В Сыктывкаре во время празднования Масленицы мужчина избил оленя. Видео © VK / bnkomi

На кадрах видно, что сначала хозяин силой тянет лежащее животное за вожжи, пытаясь заставить его встать, а затем подходит сзади и бьёт его руками и ногами.

В МВД по Республике Коми сообщили, что заявления по этому инциденту к ним не поступали, однако по результатам мониторинга СМИ было инициировано проведение проверки, по итогам которой правоохранители примут процессуальное решение.

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Жители Коми не поскупились на выражения в адрес земляка. Свой гнев они выразили в комментариях к видео.

"Какой изверг. Надо обратиться в полицию, найти этого человека и наказать. Люди, не проходите мимо такой жестокости. Пусть вывернутся руки и ноги у этого человека, кто посмел обижать животное... какой хороший олень. Как так можно обращаться с животным, которое устало, которое зарабатывает тебе же на хлеб?" — возмутились жители Коми.

Ранее Лайф писал, что по факту убийства более 20 краснокнижных оленей на Сахалине возбуждено уголовное дело. Как сообщили в СК, останки животных, среди которых были беременные самки, найдены 24 февраля в верховьях реки Дунай.

Обложка ©

VK / bnkomi

Никита Никонов
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