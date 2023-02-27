Зеленскому напомнили про три непреодолимые преграды на пути ВСУ к Крыму
Политолог Бальбек: За громкими заявлениями Зеленского о Крыме скрывается самообман
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Leon Neal
Очарованный своим же образом, президент Украины Владимир Зеленский не видит реального положения вещей, отсюда и его постоянные угрозы по отношению к жителям Крыма. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Руслан Бальбек.
"У меня складывается впечатление, что Зеленскому очень нравится слушать самого себя: такого "известного, брутального, великого политика, которого знает весь мир". И это главная, на мой взгляд, причина всех его заявлений, в том числе и касающихся Крыма", — сказал эксперт.
По мнению политолога, этот "мачо даже не подозревает", что перед Крымом находится Херсонская область в составе Российской Федерации, а там располагаются воинские контингенты и есть возможность доставки резервов или припасов с материка.
"А, может, Зеленский и не подозревает, что моста через Днепр уже нет? У меня нет других объяснений его эпатажных заявлений", — сказал Бальбек.
Политолог отметил, что запретить Зеленскому восхищаться своим образом и правда невозможно, но это самолюбование слишком дорого обходится украинскому народу. Собеседник Лайфа добавил, что Крым действительно ждёт Зеленского, но не в качестве туриста или политика, а "как арестованного военного преступника".
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал пиаром заявления Зеленского о подготовке наступления на Крым. Он напомнил, что это посягательство Россия пресекла ещё с началом спецоперации на Украине.