Зеленскому напомнили про три непреодолимые преграды на пути ВСУ к Крыму

Очарованный своим же образом, президент Украины Владимир Зеленский не видит реального положения вещей, отсюда и его постоянные угрозы по отношению к жителям Крыма. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Руслан Бальбек.

"У меня складывается впечатление, что Зеленскому очень нравится слушать самого себя: такого "известного, брутального, великого политика, которого знает весь мир". И это главная, на мой взгляд, причина всех его заявлений, в том числе и касающихся Крыма", — сказал эксперт.

По мнению политолога, этот "мачо даже не подозревает", что перед Крымом находится Херсонская область в составе Российской Федерации, а там располагаются воинские контингенты и есть возможность доставки резервов или припасов с материка.

"А, может, Зеленский и не подозревает, что моста через Днепр уже нет? У меня нет других объяснений его эпатажных заявлений", — сказал Бальбек.

Политолог отметил, что запретить Зеленскому восхищаться своим образом и правда невозможно, но это самолюбование слишком дорого обходится украинскому народу. Собеседник Лайфа добавил, что Крым действительно ждёт Зеленского, но не в качестве туриста или политика, а "как арестованного военного преступника".