Пушилин уличил Зеленского в пиаре после заявлений о подготовке наступления на Крым

Заявление президента Украины о том, что Киев якобы готовит наступление на Крым, является пиаром, подчеркнул временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"Это больше всё же пиар, попытка поднять какой-то моральный дух для вооружённых формирований Украины, радикально настроенной части общества. К реальным действиям это вряд ли приведёт", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Врио главы ДНР напомнил, что российская спецоперация в самом начале пресекла наступательные действия Киева как в направлении Донбасса, так и в направлении Крыма.

"Начатая спецоперация не допустила [этого] тогда, а уже сейчас можно назвать нереализуемыми со стороны украинского режима такие действия в отношении Крыма", — отметил Пушилин.