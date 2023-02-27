Пушилин уличил Зеленского в пиаре после заявлений о подготовке наступления на Крым
Пушилин: Слова Зеленского о подготовке наступления на Крым — пиар и попытка поднять моральный дух
Заявление президента Украины о том, что Киев якобы готовит наступление на Крым, является пиаром, подчеркнул временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
"Это больше всё же пиар, попытка поднять какой-то моральный дух для вооружённых формирований Украины, радикально настроенной части общества. К реальным действиям это вряд ли приведёт", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Врио главы ДНР напомнил, что российская спецоперация в самом начале пресекла наступательные действия Киева как в направлении Донбасса, так и в направлении Крыма.
"Начатая спецоперация не допустила [этого] тогда, а уже сейчас можно назвать нереализуемыми со стороны украинского режима такие действия в отношении Крыма", — отметил Пушилин.
Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что Крым российский навсегда и его статус ни с кем обсуждаться не будет. Парламентарий напомнил о том, что полуостров воссоединился с РФ демократическим путём, что убедительно подтверждают цифры прошедшего в регионе референдума.
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