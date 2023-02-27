Карпин оценил "зэковский" способ Кокорина стать настоящим мужчиной
Карпин раскритиковал Кокорина за совет отсидеть в тюрьме, чтобы стать настоящим мужчиной
Александр Кокорин. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Главный тренер сборной России Валерий Карпин не согласился со словами российского форварда кипрского "Ариса" Александра Кокорина о пользе тюрьмы для "всех нормальных мужчин". Об этом он сказал в беседе с "Матч ТВ".
"Не знаю, что он (Александр Кокорин. — Прим. Лайфа) хотел сказать в реальности, но, если высказался в такой интерпретации, конечно же, я не согласен. Если же посыл в том, что, раз уж с тобой произошло такое плохое событие в жизни, и тюрьма может послужить уроком, то да, согласен. Но это если иметь голову на плечах и извлекать уроки из ошибок, то тогда уже совсем не обязательно доводить дело до тюрьмы", — пояснил Карпин.
Напомним, 1 февраля Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. По его словам, "каждый нормальный мужчина" должен отсидеть в тюрьме, заключение якобы приводит в порядок ребят, которые "поплыли".