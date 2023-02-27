Карпин оценил "зэковский" способ Кокорина стать настоящим мужчиной

"Не знаю, что он (Александр Кокорин. — Прим. Лайфа) хотел сказать в реальности, но, если высказался в такой интерпретации, конечно же, я не согласен. Если же посыл в том, что, раз уж с тобой произошло такое плохое событие в жизни, и тюрьма может послужить уроком, то да, согласен. Но это если иметь голову на плечах и извлекать уроки из ошибок, то тогда уже совсем не обязательно доводить дело до тюрьмы", — пояснил Карпин.