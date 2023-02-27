ВСУ превратили заповедный остров Хортица в укрепрайон с ПВО и военной техникой

Крупнейший остров Хортица, расположенный в черте Запорожья, ВСУ превратили в укрепрайон с системами противовоздушной обороны (ПВО) и военной техникой. Об этом заявил в беседе с РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Режим [президента Украины Владимира] Зеленского превратил остров Хортица, который является заповедной территорией, в укрепрайон", — сказал он.

Украинские войска разместили там военную технику и системы ПВО. Одну из этих установок нашим войскам удалось уничтожить минувшей ночью, уточнил Рогов.

"На острове также были уничтожены боевики украинских нацистских подразделений и Иностранного легиона, которые располагались там на базе отдыха и в профилактории", — добавил он.