В Дагестане на берегу Каспийского моря обнаружили останки 18 человек
В Дагестане обнаружили останки 18 человек на берегу Каспийского моря. Обложка © t.me / "Дайджест Дагестан"
На одном из пляжей в Махачкале были найдены человеческие останки. Как рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Дагестан, их обнаружили случайно при проведении строительных работ.
"По факту обнаружения 18 человеческих скелетов на берегу Каспийского моря следователями Следственного управления СК РФ по Республике Дагестан организована проверка", — сообщили в СК.
Как пишет телеграм-канал "Дайджест Дагестан", останки датируются примерно 1937 годом. Кроме того, в нескольких черепах найдены отверстия, которые могут быть следами пуль.
Ранее Лайф сообщал, что полицейские выловили из Москвы-реки в районе храма Христа Спасителя тело неизвестного мужчины. Известно, что останки долго несло по течению. Извлечь труп из воды удалось у причала у Театра эстрады. Личность погибшего, обстоятельства его смерти и другие детали произошедшего выясняются.