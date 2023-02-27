В Дагестане на берегу Каспийского моря обнаружили останки 18 человек

На одном из пляжей в Махачкале были найдены человеческие останки. Как рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Дагестан, их обнаружили случайно при проведении строительных работ.

"По факту обнаружения 18 человеческих скелетов на берегу Каспийского моря следователями Следственного управления СК РФ по Республике Дагестан организована проверка", — сообщили в СК.

Как пишет телеграм-канал "Дайджест Дагестан", останки датируются примерно 1937 годом. Кроме того, в нескольких черепах найдены отверстия, которые могут быть следами пуль.