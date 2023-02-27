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27 февраля, 15:05

Жена Байдена объявила его лучше 30-летних из-за "рискованной" поездки к Зеленскому

Первая леди США Джилл Байден уверена, что её муж пойдёт на второй срок

<p>Джо Байден. Обложка © Getty Images / Jacquelyn Martin</p>

Джо Байден. Обложка © Getty Images / Jacquelyn Martin

Первая леди США Джилл Байден заявила, что её муж — американский лидер Джо Байден — готов переизбираться на второй срок и семья поддержит такое решение, хотя последнее слово остаётся за ним.

"Решать Джо. Мы поддержим всё, что он захочет сделать. Если он участвует, мы поддерживаем. Если он захочет сделать что-то другое — мы тоже на его стороне", — пояснила супруга президента Штатов в беседе с CNN.

На вопрос журналиста, может ли Байден всё же отказаться от участия в выборах, она ответила: "На мой взгляд, нет". По её мнению, даже возраст здесь не проблема, хотя к концу возможного второго срока нынешнему главе США стукнет уже 86. Первая леди уверена, что энергичность и бодрость Байдена доказывает его недавняя поездка в Киев.

"Сколько 30-летних могут отправиться в Польшу, сесть на поезд, проехать ещё девять часов, прибыть на Украину и встретиться с президентом [Владимиром] Зеленским?" спросила Джилл.

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Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден заявил о намерении участвовать в выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Американский лидер признался, что возраст его не беспокоит, однако он ещё не принял окончательного решения.

Татьяна Миссуми
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