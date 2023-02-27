"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 15:38

Тёмная триада: Как с первого взгляда распознать психопата, нарцисса и манипулятора

Учёные доказали связь между низким ростом и тёмной триадой личности

Невысокие люди часто ведут себя враждебно, потому что компенсируют недостаток в росте. Об этом пишет Personality and Individual Differences, ссылаясь на международную команду психологов под руководством Падуанского университета (Италия).

Нарциссизм, макиавеллизм и психопатия — это тёмная триада, которая, по мнению учёных, объединяет черты характера, вредящие окружающим, среди них цинизм, манипуляции, самовлюблённость и ложь. Если человек недоволен своим низким ростом, то у него эти характеристики начинают ярко проявляться.

В эксперименте участвовали 367 взрослых, их попросили заполнить анкету для оценки своего характера, также задавались вопросы о росте и удовлетворённости этим показателем. Проанализировав данные, специалисты пришли к выводу, что переживающие из-за низкорослости люди оказались с признаками тёмной триады. При этом именно невысокие мужчины чаще всего признавались в своём нарциссизме.

"Скорее всего, это связано с тем, что с точки зрения эволюции, когда люди не могут быть физически грозными, они становятся психологически грозными", объяснили результаты авторы исследования.

Зато с большой харизмой: Самые низкие мужчины российского шоу-бизнеса

Зато с большой харизмой: Самые низкие мужчины российского шоу-бизнеса

Ранее Лайф писал, как не дать перфекционизму разрушить жизнь. Синдром отличника — это желание достичь высоких целей, заслужить похвалу окружающих и быть лучшим во всём, но в результате человек может остаться ни с чем.

Обложка ©

Getty Images / momcilog

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров