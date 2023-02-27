Тёмная триада: Как с первого взгляда распознать психопата, нарцисса и манипулятора
Учёные доказали связь между низким ростом и тёмной триадой личности
Невысокие люди часто ведут себя враждебно, потому что компенсируют недостаток в росте. Об этом пишет Personality and Individual Differences, ссылаясь на международную команду психологов под руководством Падуанского университета (Италия).
Нарциссизм, макиавеллизм и психопатия — это тёмная триада, которая, по мнению учёных, объединяет черты характера, вредящие окружающим, среди них цинизм, манипуляции, самовлюблённость и ложь. Если человек недоволен своим низким ростом, то у него эти характеристики начинают ярко проявляться.
В эксперименте участвовали 367 взрослых, их попросили заполнить анкету для оценки своего характера, также задавались вопросы о росте и удовлетворённости этим показателем. Проанализировав данные, специалисты пришли к выводу, что переживающие из-за низкорослости люди оказались с признаками тёмной триады. При этом именно невысокие мужчины чаще всего признавались в своём нарциссизме.
"Скорее всего, это связано с тем, что с точки зрения эволюции, когда люди не могут быть физически грозными, они становятся психологически грозными", — объяснили результаты авторы исследования.
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