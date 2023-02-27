Экс-депутат Госдумы спустя 10 лет вспомнил о краже портфеля Louis Vuitton с миллионом и написал заявление

Бывший депутат Госдумы — бизнесмен Михаил Сутягинский — написал в полицию заявление о краже, которая, по его словам, случилась 10 лет назад. Об этом Лайфу сообщил источник.

Экс-парламентарий рассказал полицейским, что в 2013 году приехал в город Изобильный на Ставрополье, остановился в гостинице "Голубые огни", а автомобиль (почему-то открытый) оставил на неохраняемой стоянке. В итоге в машину залезли злоумышленники, их добычей стал портфель Louis Vuitton стоимостью 30 000 рублей, внутри которого было 1,4 млн наличными, золотые запонки на 110 тысяч рублей и документы. Общий ущерб оценивается в 1,54 млн рублей. Почему бизнесмен не обращался в полицию все эти 10 лет, неизвестно.

Михаилу Сутягинскому 61 год. В 2008–2011 годах он являлся депутатом Госдумы, членом Комитета по экономической политике и предпринимательству. Сутягинский — основатель корпорации ГК "Титан", занимающейся производством и сбытом синтетического каучука, латексов, МТБЭ, а также разработками в сфере биотехнологий.