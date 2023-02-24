В Забайкальском крае суд арестовал на два месяца троих обвиняемых в краже 60 кг золота

В Забайкальском крае арестовали на два месяца троих злоумышленников, похитивших 60 килограммов золота из автомобиля фельдъегерской службы. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, им предъявлено обвинение по статье "Кража, совершённая в особо крупном размере".

"По ходатайству следователя Центральным районным судом города Читы всем троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 апреля 2023 года", — приводятся слова Волк в телеграм-канале "МВД-Медиа".

Напомним, кража произошла 21 февраля. Два 40-летних забайкальца и их 39-летний подельник в посёлке Новая Чара сломали навесной замок в автомобиле фельдъегерской службы и похитили из грузового "Урала" свыше 61 килограмма золота на сумму более 200 миллионов рублей. Дело удалось закрыть через пару дней. Полицейские установили злоумышленников и нашли схрон с драгоценным металлом на обочине дороги между Забайкальским краем и Амурской областью.