В Индии мать с сыном три года не выходили из дома из страха перед ковидом

В Индии женщина вместе с 10-летним сыном на три года заперлась в квартире, боясь заразиться коронавирусом. Об этом пишет Oddity Central.

В полицию обратился муж индианки, когда та запретила ему возвращаться домой из страха подцепить от него ковид. Мужчине пришлось арендовать жильё поблизости, однако он заподозрил неладное в поведении супруги. Когда полицейские позвонили ей, она призналась, что действительно три года не выходит из дома вместе с сыном, опасаясь смерти от коронавируса. В доме у женщины увидели горы мусора и неубранных вещей во время общения по видеосвязи, а мальчик был неухоженным.

"Наконец-то нам удалось её убедить перестать вести затворнический образ жизни. Её отвезли в больницу, а потом мы отправились в квартиру, чтобы спасти ребёнка", — рассказали в полиции, уточнив, что сейчас мать с сыном лечатся в психиатрическом отделении.