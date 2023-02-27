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27 февраля, 15:29

Дивеева не устраивают условия ЦСКА по новому контракту

Агент защитника ЦСКА Дивеева: Если бы нас устраивали условия по новому контракту, мы бы уже всё подписали

23-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев не против продлить контракт с клубом армейцев, однако есть "определённые проблемы". Об этом в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" рассказал агент футболиста Олег Еремин. Он уточнил, что текущее соглашение рассчитано сторонами до конца сезона и ЦСКА, по-видимому, заинтересованы в том, чтобы сохранить защитника.

"Клуб хочет продлить контракт, мы тоже не против, но есть определённые проблемы в условиях. Всё зависит от них. Если бы нас устраивали условия, мы бы уже всё подписали", — отметил собеседник издания.

В нынешнем сезоне Дивеев провёл в составе армейцев 12 матчей, забил один гол и отдал результативный пас.

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А ранее в ЦСКА признали, что интересовались возможностью перехода нападающего команды "Райо Вальекано" Радамеля Фалькао. Контракт 37-летнего футболиста подписан до лета нынешнего года

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Getty Images / Stuart Franklin

Алексей Берковиц
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