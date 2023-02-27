АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили с 1 марта
Глава АвтоВАЗа Соколов анонсировал подорожание автомобилей компании на 2% с 1 марта
С 1 марта цены на автомобили АвтоВАЗа вырастут примерно на 2%. Об этом заявил глава компании Максим Соколов.
В беседе с журналистами он отметил, что АвтоВАЗ достаточно давно — с марта прошлого года — не поднимал рекомендованные цены, по которым машины отпускаются дилерам.
"Мы цену отпускаемых автомобилей поднимем с 1 марта ненамного, в зависимости от автомобиля, но около 2%. Это гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 года по март 2023-го", — отметил Соколов.
Ранее эксперт Юрий Урюков посоветовал не покупать электромобили по параллельному импорту. По его словам, полноценной гарантийной и сервисной поддержкой обеспечены модели лишь из официальных поставок.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров