АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили с 1 марта

С 1 марта цены на автомобили АвтоВАЗа вырастут примерно на 2%. Об этом заявил глава компании Максим Соколов.

В беседе с журналистами он отметил, что АвтоВАЗ достаточно давно — с марта прошлого года — не поднимал рекомендованные цены, по которым машины отпускаются дилерам.

"Мы цену отпускаемых автомобилей поднимем с 1 марта ненамного, в зависимости от автомобиля, но около 2%. Это гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 года по март 2023-го", — отметил Соколов.