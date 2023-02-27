ЕС призвали закупать боеприпасы для ВСУ вместо опустошения своих запасов

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что Евросоюз должен закупать боеприпасы для Украины, а не отправлять имеющиеся. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо Певкура главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

"Мы, конечно, должны предоставить 155-миллиметровые боеприпасы и из существующих запасов, но спрос рождает предложение только тогда, когда с промышленностью подписываются новые контракты", — пишет глава эстонского Минобороны.

По его мнению, сейчас объёмы производства боеприпасов в Европе недостаточны как для снабжения Украины, так и для пополнения запасов в долгосрочной перспективе. Также Певкур отмечает, что закупки может осуществлять не только орган Евросоюза, но и государство – участник сообщества, которое действует от его имени.