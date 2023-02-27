ЕС призвали закупать боеприпасы для ВСУ вместо опустошения своих запасов
Министр обороны Эстонии призвал ЕС закупать боеприпасы для Украины
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что Евросоюз должен закупать боеприпасы для Украины, а не отправлять имеющиеся. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо Певкура главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.
"Мы, конечно, должны предоставить 155-миллиметровые боеприпасы и из существующих запасов, но спрос рождает предложение только тогда, когда с промышленностью подписываются новые контракты", — пишет глава эстонского Минобороны.
По его мнению, сейчас объёмы производства боеприпасов в Европе недостаточны как для снабжения Украины, так и для пополнения запасов в долгосрочной перспективе. Также Певкур отмечает, что закупки может осуществлять не только орган Евросоюза, но и государство – участник сообщества, которое действует от его имени.
Ранее посол Эстонии в Киеве Каимо Кууск заявил, что Таллин отдаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы. Отмечалось, что общий размер военной помощи Киеву со стороны Эстонии составит 113 миллионов евро. В пакет войдут десятки гаубиц FH-70, 122-миллиметровые D-30, противотанковые гранатомёты Carl Gustaf М2 и другое оружие.
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