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Регион
Опубликовано 27 февраля 2023, 17:08
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Молодожёны из Ленобласти собрали на свадьбе помощь для бойцов СВО вместо подарков

В Ленобласти молодожёны попросили вместо подарков на свадьбу помощь для бойцов СВО

В Ленобласти молодожёны попросили вместо подарков на свадьбу помощь для бойцов СВО. Фото © VK / "Питер. Читай Пиши Люби"

В Ленобласти молодожёны попросили вместо подарков на свадьбу помощь для бойцов СВО. Фото © VK / "Питер. Читай Пиши Люби"

В Ленинградской области молодожёны Павел и Дарья из посёлка Форносово отказались принимать подарки на свадьбу, а попросили друзей и родственников принести гуманитарную помощь для российских военных, участвующих в СВО. История разлетелась по местным пабликам.

Гости поддержали инициативу пары и пришли на торжество с тёплыми вещами, продуктами, бытовыми принадлежностями для бойцов СВО, а кто-то даже принёс дрон. Деньги, полученные в конвертах от близких, тоже передали гуманитарному фонду. Сейчас посылки ожидают отправки на фронт.

Молодожёны рассказали, что идею им предложили родители. Чтобы и другие последовали их примеру, Павел и Дарья поделились историей в Сети.

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Ранее Лайф писал, что волонтёры проекта "Вяжем на фронт" в Ставропольском крае изготовили 350 пар носков, десятки пар варежек и разработали уникальные согревающие пояса из верблюжьей и овечьей шерсти. Вещи были отправлены бойцам СВО.

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Татьяна Миссуми
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