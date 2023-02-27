В Ленинградской области молодожёны Павел и Дарья из посёлка Форносово отказались принимать подарки на свадьбу, а попросили друзей и родственников принести гуманитарную помощь для российских военных, участвующих в СВО. История разлетелась по местным пабликам.

Гости поддержали инициативу пары и пришли на торжество с тёплыми вещами, продуктами, бытовыми принадлежностями для бойцов СВО, а кто-то даже принёс дрон. Деньги, полученные в конвертах от близких, тоже передали гуманитарному фонду. Сейчас посылки ожидают отправки на фронт.

Молодожёны рассказали, что идею им предложили родители. Чтобы и другие последовали их примеру, Павел и Дарья поделились историей в Сети.