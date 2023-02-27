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27 февраля, 17:22

Ляйсан Утяшева подтвердила слова врача о самом вредном завтраке

Ляйсан Утяшева предупредила о вреде свежевыжатого фруктового сока

<p>Ляйсан Утяшева. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Ляйсан Утяшева. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Несмотря на распространённое мнение о пользе свежевыжатого фруктового сока, в этом мало правды. Об этом своих подписчиков предупредила телеведущая Ляйсан Утяшева, назвав напиток рафинированным продуктом, из которого при производстве "выкинули" клетчатку, оставив только жидкость и сахар.

"Содержание фруктозы в соках намного больше, чем в самих фруктах, ведь во время отжима мы избавляемся от фруктовых волокон, то есть от клетчатки", написала она в своём телеграм-канале.

К примеру, на один стакан апельсинового сока расходуется 5−7 фруктов. Очевидно, что человек вряд ли сможет за раз осилить столько плодов и содержащийся в них сахар, а в жидком виде — легко. Однако некоторым Утяшева пить напиток всё же разрешила.

"Если вы используете соки при лечебном голодании или как любой другой вариант "лекарства", у которого есть какая-то лечебная цель, то тут вопросов к ним не возникает", заключила телеведущая.

Назван самый вредный завтрак

Назван самый вредный завтрак

Ранее Ляйсан Утяшева посоветовала не смотреть фильмы, герои которых постоянно объедаются. По её словам, это лишь сподвигнет сорваться на коробку конфет или пачку чипсов.

Матвей Константинов
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