Ляйсан Утяшева подтвердила слова врача о самом вредном завтраке

Несмотря на распространённое мнение о пользе свежевыжатого фруктового сока, в этом мало правды. Об этом своих подписчиков предупредила телеведущая Ляйсан Утяшева, назвав напиток рафинированным продуктом, из которого при производстве "выкинули" клетчатку, оставив только жидкость и сахар.

"Содержание фруктозы в соках намного больше, чем в самих фруктах, ведь во время отжима мы избавляемся от фруктовых волокон, то есть от клетчатки", — написала она в своём телеграм-канале.

К примеру, на один стакан апельсинового сока расходуется 5−7 фруктов. Очевидно, что человек вряд ли сможет за раз осилить столько плодов и содержащийся в них сахар, а в жидком виде — легко. Однако некоторым Утяшева пить напиток всё же разрешила.

"Если вы используете соки при лечебном голодании или как любой другой вариант "лекарства", у которого есть какая-то лечебная цель, то тут вопросов к ним не возникает", — заключила телеведущая.