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27 февраля, 17:46

Самолёты Wizz Air временно перестанут летать в Кишинёв из-за "опасности в небе"

Авиакомпания Wizz Air приостанавливает полёты в Кишинёв из соображений безопасности

Венгерский лоукостер Wizz Air решил временно приостановить полёты в Кишинёвский международный аэропорт из соображений безопасности. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Молдавии в своём телеграм-канале.

"Wizz Air проинформировала о приостановлении всех полётов в/из Кишинёвского международного аэропорта с 14 марта 2023 года. <…> Компания приняла такое решение после оценки уровня безопасности воздушного пространства в регионе", — уточнило управление и выразило несогласие с позицией лоукостера. Там заверили в безопасности полётов над Молдавией.

В Wizz Air добавили, что продолжат совершать рейсы в аэропорт румынского города Яссы, который расположен вблизи молдавской границы, а также увеличат число полётов оттуда в Барселону, Бергамо, Берлин, Болонью, Ларнаку, Лондон, Милан и Рим.

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А ранее Министерство обороны Молдавии заявило, что в настоящее время не видит прямых угроз безопасности на границе с Украиной.

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ТАСС / Zuma

Андрей Бражников
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