Совет ЕС на год продлил санкции против Белоруссии
Совет Евросоюза на год продлил санкции против Белоруссии, введённые за "внутренние репрессии". Теперь они действуют до 28 февраля 2024 года. Под них подпадают 195 человек и 34 организации.
"Совет ЕС принял решение продлить ещё на год запретительные меры, связанные с внутренними репрессиями в Белоруссии. Решение было принято на основании ежегодного анализа обстановки ввиду серьёзности ситуации в Белоруссии. Санкции будут действовать до 28 февраля 2024 года", — говорится в опубликованном заявлении.
Помимо этого, Совет при принятии решения учёл якобы вовлечённость республики в проводимую Россией спецоперацию на Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против ряда российских публичных лиц и организаций. В списке, к примеру, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
ТАСС / EPA