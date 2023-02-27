Офис Зеленского предрёк исчезновение Украины

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что без выхода на границы по состоянию на 1991 год страна может исчезнуть как государство. В связи с этим, по его мнению, граждане Незалежной должны быть готовы продолжить боевые действия.

"Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своём бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет", — сказал он в ходе телемарафона, уточнив, что уехавшие из страны не вернутся, денег не будет и никто не будет поддерживать Киев.