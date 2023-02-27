Офис Зеленского предрёк исчезновение Украины
Советник Офиса президента Украины Подоляк допустил исчезновение Украины
Михаил Подоляк. Фото © ТАСС / AP / Nicolae Dumitrache
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что без выхода на границы по состоянию на 1991 год страна может исчезнуть как государство. В связи с этим, по его мнению, граждане Незалежной должны быть готовы продолжить боевые действия.
"Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своём бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет", — сказал он в ходе телемарафона, уточнив, что уехавшие из страны не вернутся, денег не будет и никто не будет поддерживать Киев.
Ранее Михаил Подоляк уже озвучивал прогноз об исчезновении Незалежной. Но тогда он называл условием для такого развития событий снятие на Украине ограничения на выезд за границу для мужчин. Тем, кто считает запрет нарушением прав граждан, он пообещал соблюдение законов после завершения конфликта.