Офис Зеленского предрёк исчезновение Украины

Без выхода на границы по состоянию на 1991 год Украина может исчезнуть как государство, заявил советник офиса президента страны Михаил Подоляк. По его словам, в связи с этим граждане Незалежной должны быть готовы продолжить боевые действия.

"Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своём бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать", — сказал он в ходе телемарафона.