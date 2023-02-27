Подоляк жёстко осадил украинцев, которые хотят выехать за границу
Советник офиса Зеленского Подоляк намекнул, что Украина перестанет существовать, если открыть границы
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк жёстко ответил на призывы снять ограничения на выезд за границу для мужчин, намекнув, что в таком случае Незалежная перестанет существовать.
"Не надо спекуляций. Что значит ограничение прав? Кроме прав людей на Украине есть обязанность какая-то или нет? Или мы только о правах? Что государство должно обеспечить чем-то, дать возможность выехать, дать возможность жить, как человек хочет. Да, в мирное время всё дадим. Но во время войны так не ставится вопрос. Хочешь пересечь границу? То есть хочешь сказать, что Украина должна перестать существовать, потому что ты пересёк границу", — заявил он в интервью DW.
А ранее Подоляк поспорил с Илоном Маском, который заявил, что Майдан 2014 года был государственным переворотом. Советник главы Офиса президента Украины ответил американскому бизнесмену, что в Незалежной "никогда не было переворотов".
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky