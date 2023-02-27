Подоляк жёстко осадил украинцев, которые хотят выехать за границу

"Не надо спекуляций. Что значит ограничение прав? Кроме прав людей на Украине есть обязанность какая-то или нет? Или мы только о правах? Что государство должно обеспечить чем-то, дать возможность выехать, дать возможность жить, как человек хочет. Да, в мирное время всё дадим. Но во время войны так не ставится вопрос. Хочешь пересечь границу? То есть хочешь сказать, что Украина должна перестать существовать, потому что ты пересёк границу", — заявил он в интервью DW.