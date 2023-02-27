Австралия аннулировала визу переехавшей из Ирландии русской девушки Марине Сологуб. Как пишет газета Irish Times, это произошло "из соображений национальной безопасности".

Девушка ещё ребёнком переехала на постоянное место жительства в Ирландию, а в 2020 году перебралась в Австралию по "визе для талантов". Работа Сологуб связана с космосом и космической программой Австралии. В Ирландии девушка работала в Национальном космическом центре, и "благодаря её личному участию было подготовлено межправительственное соглашение между Ирландией и Россией в сфере использования космического пространства в мирных целях".

"Власти Австралии решили аннулировать её визу из соображений национальной безопасности", — отмечается в публикации.

Подобную рекомендацию выдала Австралийская служба безопасности и разведки. По их данным, женщина-консультант постоянно расширяла круг знакомств в космической отрасли страны, также есть информация о якобы наличии у Сологуб контактов "на высшем уровне принятия решений" в России. По данным газеты, в последние месяцы австралийские власти вынуждают россиян или "людей с прямыми или непрямыми связями с Россией" покинуть страну путём аннулирования их виз.