Австралия аннулировала визу переехавшей из Ирландии русской девушки
IT: Австралия отозвала визу русской девушки из Ирландии "из соображений безопасности"
Австралия аннулировала визу переехавшей из Ирландии русской девушки Марине Сологуб. Как пишет газета Irish Times, это произошло "из соображений национальной безопасности".
Девушка ещё ребёнком переехала на постоянное место жительства в Ирландию, а в 2020 году перебралась в Австралию по "визе для талантов". Работа Сологуб связана с космосом и космической программой Австралии. В Ирландии девушка работала в Национальном космическом центре, и "благодаря её личному участию было подготовлено межправительственное соглашение между Ирландией и Россией в сфере использования космического пространства в мирных целях".
"Власти Австралии решили аннулировать её визу из соображений национальной безопасности", — отмечается в публикации.
Подобную рекомендацию выдала Австралийская служба безопасности и разведки. По их данным, женщина-консультант постоянно расширяла круг знакомств в космической отрасли страны, также есть информация о якобы наличии у Сологуб контактов "на высшем уровне принятия решений" в России. По данным газеты, в последние месяцы австралийские власти вынуждают россиян или "людей с прямыми или непрямыми связями с Россией" покинуть страну путём аннулирования их виз.
Ранее Лайф писал, что Австралия ввела санкции против девяноста российских физлиц. Так, ограничения затронули сотрудников Центризбиркома и военных, а также ряд министров и губернаторов.
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