От американской Атланты решил отделиться "белый" район

"Один из богатейших и самых белых районов Атланты движется в сторону отделения от города и организации собственного сообщества", — указывает издание, отмечая, что республиканцы называют этот шаг ответом на уровень преступности.

Республиканский комитет в Сенате штата уже поддержал инициативу. Однако вероятность того, что полный состав Сената выступит "за", крайне мала, но шаг считается символичным с точки зрения расовой проблемы. В районе проживает только около 11% темнокожих, доход домохозяйств составляет примерно 150 тысяч долларов в год, в городе же живет более 50% афроамериканцев, имеющих в среднем доход порядка 60 тысяч долларов в год на семью.