"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 23:55

От американской Атланты решил отделиться "белый" район

Newsweek: "Белый" район решил отделиться от Атланты в США

Один из богатейших районов Атланты, штат Джорджия, решил отделиться от города и создать собственную полицию. Об этом пишет Newsweek.

"Один из богатейших и самых белых районов Атланты движется в сторону отделения от города и организации собственного сообщества", — указывает издание, отмечая, что республиканцы называют этот шаг ответом на уровень преступности.

В Конгрессе США указали на риск гражданской войны

В Конгрессе США указали на риск гражданской войны

Республиканский комитет в Сенате штата уже поддержал инициативу. Однако вероятность того, что полный состав Сената выступит "за", крайне мала, но шаг считается символичным с точки зрения расовой проблемы. В районе проживает только около 11% темнокожих, доход домохозяйств составляет примерно 150 тысяч долларов в год, в городе же живет более 50% афроамериканцев, имеющих в среднем доход порядка 60 тысяч долларов в год на семью.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Энджи Крейг (демократ от штата Миннесота) подверглась нападению в лифте собственного дома в Вашингтоне. Политик смогла дать отпор нападавшему, вылив на него кружку горячего кофе.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • США
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров