От американской Атланты решил отделиться "белый" район
Newsweek: "Белый" район решил отделиться от Атланты в США
Один из богатейших районов Атланты, штат Джорджия, решил отделиться от города и создать собственную полицию. Об этом пишет Newsweek.
"Один из богатейших и самых белых районов Атланты движется в сторону отделения от города и организации собственного сообщества", — указывает издание, отмечая, что республиканцы называют этот шаг ответом на уровень преступности.
Республиканский комитет в Сенате штата уже поддержал инициативу. Однако вероятность того, что полный состав Сената выступит "за", крайне мала, но шаг считается символичным с точки зрения расовой проблемы. В районе проживает только около 11% темнокожих, доход домохозяйств составляет примерно 150 тысяч долларов в год, в городе же живет более 50% афроамериканцев, имеющих в среднем доход порядка 60 тысяч долларов в год на семью.
Ранее член Палаты представителей Конгресса США Энджи Крейг (демократ от штата Миннесота) подверглась нападению в лифте собственного дома в Вашингтоне. Политик смогла дать отпор нападавшему, вылив на него кружку горячего кофе.
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