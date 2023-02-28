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27 февраля, 23:11

Скончался единственный двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом Боб Ричардс

<p>Боб Ричардс. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bob_Richards_1951.jpg#/media/File:Bob_Richards_1951.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Боб Ричардс. Обложка © Wikipedia

Единственный двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом американец Боб Ричардс умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сына бывшего легкоатлета.

По данным издания, знаменитый спортсмен скончался во сне в окружении родственников.

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Золотые медали Ричардс выиграл на Олимпийских играх в 1952 и 1956 годах. В 1948-м он стал бронзовым призёром. Также легкоатлет дважды был первым на Панамериканских играх (1951, 1955). Кроме того, в 1984 году Ричардс баллотировался в президенты США.

Ранее Лайф писал о смерти старейшего на Земле участника Олимпийских игр. Уругваец Феликс Сьерра выступал ещё на всемирных соревнованиях в 1948 году в Лондоне. Он умер в возрасте 107 лет.

Юлия Коновалова
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