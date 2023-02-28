Скончался единственный двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом Боб Ричардс

Единственный двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом американец Боб Ричардс умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сына бывшего легкоатлета.

По данным издания, знаменитый спортсмен скончался во сне в окружении родственников.

Золотые медали Ричардс выиграл на Олимпийских играх в 1952 и 1956 годах. В 1948-м он стал бронзовым призёром. Также легкоатлет дважды был первым на Панамериканских играх (1951, 1955). Кроме того, в 1984 году Ричардс баллотировался в президенты США.