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28 февраля, 00:59

В МИД назвали возможный выход России из ВТО самоустранением

Замглавы МИД РФ Панкин: Россия не собирается выходить из ВТО

Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"На сегодняшний день позиция профильных ведомств, включая МИД России, не претерпела изменений — мы по-прежнему считаем ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов", — приводит слова дипломата ТАСС.

Замминистра отметил, что возможный выход РФ из ВТО означал бы самоустранение от процессов международного разделения труда, что негативно сказалось бы на уровне и качестве внешнеэкономических связей. Панкин добавил, что этот шаг мог бы привести к самоизоляции экономики страны.

МИД назвал выход России из ВТО подарком для недругов

МИД назвал выход России из ВТО подарком для недругов

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что правительство ведёт дискуссии по вопросу выхода РФ из ВТО. При этом мнение членов кабмина и некоторых депутатов по этой теме отличается, указал он.

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Twitter / WTO

Артур Лапсаков
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