Одну из крупнейших коллекций старой техники Apple продадут на аукционе
Apple Lisa. Обложка © Twitter / Julien's Auctions
Более 500 ретрокомпьютеров и гаджетов Apple, в том числе модели Lisa I 1983 года и Apple II Plus 1979 года, продадут на аукционе Julien’s Auctions в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Об этом пишет The Verge.
Коллекция классических продуктов IT-гиганта, собранная за десятилетия швейцарским учителем и предпринимателем Ханспетером Лузи, будет выставлена 30 марта вживую и онлайн, а предварительный просмотр лотов будет проходить с 27 по 30 марта. Например, компьютер Lisa I 1983 года оценивается в сумму от 10 до 20 тысяч долларов.
Также в коллекции будут представлены и более доступные по цене продукты Apple, в частности компьютер Macintosh Plus 1986 года в комплекте с клавиатурой и мышью, который оценивается в 300–500 долларов. Кроме компьютеров в коллекции есть и другие гаджеты Apple. Так, камера Apple QuickTake 100 1994 года с максимальным разрешением 640×480 пикселей будет стоить от 200 до 300 долларов.
Ранее Лайф писал, что Apple планирует самостоятельно производить дисплеи для устройств с 2024 года. Как сообщает Bloomberg, первыми "родными" экранами будут оснащены часы Apple Watch.