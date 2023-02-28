Одну из крупнейших коллекций старой техники Apple продадут на аукционе

Более 500 ретрокомпьютеров и гаджетов Apple, в том числе модели Lisa I 1983 года и Apple II Plus 1979 года, продадут на аукционе Julien’s Auctions в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Об этом пишет The Verge.

Коллекция классических продуктов IT-гиганта, собранная за десятилетия швейцарским учителем и предпринимателем Ханспетером Лузи, будет выставлена 30 марта вживую и онлайн, а предварительный просмотр лотов будет проходить с 27 по 30 марта. Например, компьютер Lisa I 1983 года оценивается в сумму от 10 до 20 тысяч долларов.