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28 февраля, 01:57

Одну из крупнейших коллекций старой техники Apple продадут на аукционе

<p>Apple Lisa. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/JuliensAuctions/status/1628881322868625408/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Julien&#x27;s Auctions</a></p>

Apple Lisa. Обложка © Twitter / Julien's Auctions

Более 500 ретрокомпьютеров и гаджетов Apple, в том числе модели Lisa I 1983 года и Apple II Plus 1979 года, продадут на аукционе Julien’s Auctions в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Об этом пишет The Verge.

Коллекция классических продуктов IT-гиганта, собранная за десятилетия швейцарским учителем и предпринимателем Ханспетером Лузи, будет выставлена 30 марта вживую и онлайн, а предварительный просмотр лотов будет проходить с 27 по 30 марта. Например, компьютер Lisa I 1983 года оценивается в сумму от 10 до 20 тысяч долларов.

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Также в коллекции будут представлены и более доступные по цене продукты Apple, в частности компьютер Macintosh Plus 1986 года в комплекте с клавиатурой и мышью, который оценивается в 300–500 долларов. Кроме компьютеров в коллекции есть и другие гаджеты Apple. Так, камера Apple QuickTake 100 1994 года с максимальным разрешением 640×480 пикселей будет стоить от 200 до 300 долларов.

Ранее Лайф писал, что Apple планирует самостоятельно производить дисплеи для устройств с 2024 года. Как сообщает Bloomberg, первыми "родными" экранами будут оснащены часы Apple Watch.

Юлия Коновалова
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